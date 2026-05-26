21°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Vijf man­nen opge­pakt na vecht­par­tij­en in Moer­man­park Roeselare

Moermanparking

In het centrum van Roeselare zijn zaterdagmiddag verschillende geweldsincidenten gebeurd. Daarbij raakten twee mensen gewond. Vijf mannen werden opgepakt.

Het eerste incident vond plaats ter hoogte van het Moermanpark. Daar kwam het tot een confrontatie tussen een groep en een man. De groep trok daarna richting het winkelcentrum, maar werd gevolgd door de man en nog enkele andere personen.

Ooststraat

In de Ooststraat liep de situatie opnieuw uit de hand. Een man raakte er gewond door een glazen fles. Ook een vrouwelijke passant werd gekwetst. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Later op de namiddag kwam het opnieuw tot een vechtpartij in de Delaerestraat. Volgens het parket ging het om dezelfde betrokken partijen.

Vijf mannen werden gearresteerd. Zij worden verhoord door de politiezone RIHO.

Axel Ballekens
Geweld

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Koksijdeonweer
Nieuws

Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
Lotto
Nieuws

Kans definitief verkeken: Blankenbergse lottowinnaar kwam miljoenen nooit ophalen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Overweg zandvoorde

OnafhankelijkGroenLinks wil snelle oplossing voor spooroverweg in Zandvoorde
Winnaar bk manillen

Peter Dedullen uit Gullegem is Belgisch kampioen manillen
Heuvelland moto ongeval

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
603 BB LINKS bkmanilleningelmunster

400 kaarters strijden in Ingelmunster om Belgische titel manillen
Whats App Image 2026 05 30 at 11 23 38

Romeinen keren voor één weekend terug naar Oudenburg
MUG heli 2026

West-Vlaamse MUG-heli rukt al bijna 400 keer uit in eerste vier maanden van dit jaar
Aanmelden