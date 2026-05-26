In het centrum van Roeselare zijn zaterdagmiddag verschillende geweldsincidenten gebeurd. Daarbij raakten twee mensen gewond. Vijf mannen werden opgepakt.
Het eerste incident vond plaats ter hoogte van het Moermanpark. Daar kwam het tot een confrontatie tussen een groep en een man. De groep trok daarna richting het winkelcentrum, maar werd gevolgd door de man en nog enkele andere personen.
Ooststraat
In de Ooststraat liep de situatie opnieuw uit de hand. Een man raakte er gewond door een glazen fles. Ook een vrouwelijke passant werd gekwetst. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht.
Later op de namiddag kwam het opnieuw tot een vechtpartij in de Delaerestraat. Volgens het parket ging het om dezelfde betrokken partijen.
Vijf mannen werden gearresteerd. Zij worden verhoord door de politiezone RIHO.