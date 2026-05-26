In de Ooststraat liep de situatie opnieuw uit de hand. Een man raakte er gewond door een glazen fles. Ook een vrouwelijke passant werd gekwetst. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Later op de namiddag kwam het opnieuw tot een vechtpartij in de Delaerestraat. Volgens het parket ging het om dezelfde betrokken partijen.

Vijf mannen werden gearresteerd. Zij worden verhoord door de politiezone RIHO.