Roeselare

VDL zal alle stads­bus­sen bou­wen in Roe­se­laar­se vestiging

Vdl bus 1

Het Nederlandse industrieconcern VDL Groep gaat al zijn bussen voor het openbaar vervoer bouwen in de vestiging in Roeselare. De omzet van de busdivisie van VDL is in de eerste jaarhelft meer dan verdubbeld, maar de busafdeling is verlieslatend.

"Om de continuïteit van de divisie te waarborgen, moeten de verliezen een halt worden toegeroepen", zegt VDL in een persbericht. Het zal daarom alle openbaarvervoeractiviteiten concentreren in Roeselare, waar bijna anderhalf jaar geleden een gloednieuwe fabriek werd geopend. De VDL-vestiging in het Nederlandse Valkenswaard zal zich focussen op touringcars.

VDL Groep nam vorig jaar de busafdeling van het failliete Belgische bedrijf Van Hool over. "De integratie van VDL Van Hool in de divisie Bussen is in volle gang", luidt het daarover. Van Hool heeft een vestiging in Koningshooikt en in Noord-Macedonië.

De redactie
VDL

