Guido Dumarey is 65 jaar en afkomstig uit Oostende.

Dumarey maakte faam met Punch International en is al jaren actief in de auto-industrie. Het gaat onder meer om de productie van versnellingsbakken, verbrandingsmotoren en waterstofcellen. Hij bouwde intussen met Punch Powerglide een nieuwe industriële groep uit, met fabrieken in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Vorig jaar kocht hij in het Verenigd Koninkrijk nog Woodall Nicholson, een producent van kleinere bussen die in de problemen was geraakt.