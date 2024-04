VDL-Schmitz Cargobull komt zo alleen in polepositie. Bij de vakbonden is de exit van Dumarey geen grote verrassing. De West-Vlaming had al laten blijken dat de prijs voor de totale inboedel (200 miljoen euro) te hoog was, zeker gezien de bodemvervuiling rond de site van Van Hool.

Eerder gaf het vakbondsfront aan geen scenario te willen waarbij "een overnemer enkel geïnteresseerd is in de technologie, het merk en de klantenportefeuille om die te integreren in hun eigen productiesites". Impliciet wijzen de vakbonden daarmee naar de Nederlands-Duitse tandem VDL-Schmitz Cargobull, die respectievelijk interesse hebben in de bussen en de opleggers. VDL heeft ook een fabriek in Roeselare.

Maandag wordt wellicht het faillissement aangevraagd en de definitieve overnemer bekendgemaakt.