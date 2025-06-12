14°C
De Lijn bestelt 268 elek­tri­sche bus­sen in Chi­na en Duitsland

Bus BYD

De Lijn bestelt 268 elektrische bussen bij de Chinese constructeur BYD en ruim 80 bij Daimler Buses uit Duitsland. Dat melden de openbaarvervoermaatschappij en Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. In juni besteld De Lijn nog 50 elektrische bussen bij VDL in Beveren-Roeselare.

De bestelling past binnen de "turbo" van 400 miljoen euro voor rollend materieel van minister De Ridder. Met dat bedrag bestelt De Lijn dit jaar ruim 630 nieuwe e-bussen: 290 bussen die in het voorjaar al besteld werden en nu de 268 en ruim 80 erbovenop. "Zowel de e-bussen van BYD als de voertuigen van Daimler of Mercedes krijgen de typische De Lijn-uitrusting, die intussen zowat de Europese norm is geworden," zegt directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs. 

Volledig emissievrij

USB-laadpunten en een elektrische oprijplaat voor minder mobiele reizigers zijn bij ons al vier jaar de norm en vind je hoe langer hoe meer terug bij onze collega’s in binnen- en buitenland. Ook onze verbeterde stuurpost met volledig instelbare en geventileerde en verwarmde chauffeursstoel, zijcamera’s in plaats van -spiegels en geavanceerde veiligheidsuitrusting zijn intussen algemeen ingeburgerd.'

De Lijn wil tegen 2035 volledig emissievrij openbaar vervoer aanbieden.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
