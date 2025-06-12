De bestelling past binnen de "turbo" van 400 miljoen euro voor rollend materieel van minister De Ridder. Met dat bedrag bestelt De Lijn dit jaar ruim 630 nieuwe e-bussen: 290 bussen die in het voorjaar al besteld werden en nu de 268 en ruim 80 erbovenop. "Zowel de e-bussen van BYD als de voertuigen van Daimler of Mercedes krijgen de typische De Lijn-uitrusting, die intussen zowat de Europese norm is geworden," zegt directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs.