Twee dagen nadat busbouwer Van Hool failliet verklaard is, opent VDL Bus & Coach haar moderne busfabriek in Roeselare. Het Nederlandse bedrijf is een van de geïnteresseerden om het Antwerpse Van Hool over te nemen. Aan het Krommebeekpark in Roeselare zal VDL per jaar 800 elektrische bussen bouwen voor het openbaar vervoer.