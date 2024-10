De Nederlandse vervoersmaatschappij Arriva heeft 157 elektrische bussen besteld bij het industrieconcern VDL. Een deel van die bussen zal in de VDL-fabriek in Roeselare geproduceerd worden, bevestigt een woordvoerder. "We hebben twee sites voor elektrische bussen, in Roeselare en in Valkenswaard, en afhankelijk van de beschikbare capaciteit wordt de productie verdeeld", klinkt het.

Financiële details over het order zijn niet bekend.