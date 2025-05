Er is grote schade, de ruiten zijn ingeslagen en binnen haalden de vandalen alles overhoop. Ze hebben ook de ruiten van een gebouw ingeslagen. Ook de caravan van van jeugdbeweging KLJ is beschadigd. In totaal gaat het om enkele duizenden euro’s schade.



"Ik denk gewoon dat we het slachtoffer zijn van pure vandalen die hier gepasseerd zijn", vertelt hulpverlener Carlo Herpoel. "In feite is het toeval dat wij het grote slachtoffer zijn."