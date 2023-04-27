Ook N.L. (22) uit De Haan en J.D. (22), de broer van de bestuurder, moesten zich als inzittenden verantwoorden voor hun aandeel. Uit een filmpje bleek immers dat er een uitzinnige sfeer hing in het voertuig. Volgens het openbaar ministerie hebben alle passagiers de bestuurders dus aangemoedigd of minstens niet tegengehouden. De procureur vorderde wel strengere werkstraffen voor A.D. en L.M. Voor N. kon ze zich vinden in een opschorting, omdat hij voor de doorbraak zorgde.

"Een keer zot doen"

"Iemand zei van een keer zot te doen, maar ik heb pas de dag erna de ernst beseft", gaf A.D. toe op de zitting. Voor de andere beklaagden vroeg de verdediging de vrijspraak. Naar eigen zeggen lieten ze zich meeslepen door hun alcoholgebruik, maar hadden ze zelf geen aandeel in de feiten. "De schade kwam niet door het rijden, wel door het driften", pleitte meester Jan Ferlin voor M.

De rechter veroordeelde A.D. en L.M. uiteindelijk respectievelijk tot 60 en 50 uur werkstraf. J.D. en N.L. kregen 46 uur werkstraf opgelegd. Als ze hun werkstraf niet uitvoeren, riskeren de twintigers alsnog drie maanden cel. E.N. kreeg opschorting van straf.