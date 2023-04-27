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De Haan

Werk­straf­fen voor ver­nie­ling van sport­ter­rein: één dader stap­te naar poli­tie na het zien van repor­ta­ge op Focus-WTV

Sportveld2

De Brugse strafrechter heeft vier twintigers tot een werkstraf veroordeeld voor de vernieling van een sportterrein in De Haan. Door met een wagen te driften werd voor ruim 32.000 euro schade aangericht. Een vijfde beklaagde kreeg opschorting van straf.

De feiten speelden zich op 26 april 2023 af op een gloednieuw sportterrein in De Haan. Tot twee keer toe reed er die avond een wagen over het sportveld, waardoor de schade opliep tot meer dan dan 32.000 euro. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen E.N. (22) uit Aartrijke na een reportage op Focus-WTV zelf naar de politie stapte. De beklaagde gaf toe dat hij in de wagen zat toen A.D. (21) uit Ichtegem wilde imponeren met zijn voertuig. L.M. (21) uit Damme zou de bestuurder opgehitst hebben om op het sportveld te rijden.

2023-04-27 00:00:00 - Pas heraangelegd sportveld nu al vernield door vandalen
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Pas heraangelegd sportveld nu al vernield door vandalen

Ook N.L. (22) uit De Haan en J.D. (22), de broer van de bestuurder, moesten zich als inzittenden verantwoorden voor hun aandeel. Uit een filmpje bleek immers dat er een uitzinnige sfeer hing in het voertuig. Volgens het openbaar ministerie hebben alle passagiers de bestuurders dus aangemoedigd of minstens niet tegengehouden. De procureur vorderde wel strengere werkstraffen voor A.D. en L.M. Voor N. kon ze zich vinden in een opschorting, omdat hij voor de doorbraak zorgde.

"Een keer zot doen"

"Iemand zei van een keer zot te doen, maar ik heb pas de dag erna de ernst beseft", gaf A.D. toe op de zitting. Voor de andere beklaagden vroeg de verdediging de vrijspraak. Naar eigen zeggen lieten ze zich meeslepen door hun alcoholgebruik, maar hadden ze zelf geen aandeel in de feiten. "De schade kwam niet door het rijden, wel door het driften", pleitte meester Jan Ferlin voor M.

De rechter veroordeelde A.D. en L.M. uiteindelijk respectievelijk tot 60 en 50 uur werkstraf. J.D. en N.L. kregen 46 uur werkstraf opgelegd. Als ze hun werkstraf niet uitvoeren, riskeren de twintigers alsnog drie maanden cel. E.N. kreeg opschorting van straf.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vandalisme

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