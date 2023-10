Vandaag extra controles op spoorlopen

Het aantal meldingen van mensen die op, over of naast de sporen liepen waar dat niet mag, piekte in 2017 boven de 800. Nadien gingen de cijfers elk jaar omlaag, tot vorig jaar. In 2022 waren er 649 meldingen van spoorlopers, 10 procent meer dan in 2021. Voor zes spoorlopers liep dat fataal af, tegen vijf doden in 2021.

Deze nieuwe actiedag richt zich in de eerste plaats op jongeren. Velen van hen nemen de trein om naar school te gaan of in hun vrije tijd. Het is dus belangrijk om hen te herinneren aan de regels die gelden op het spoorwegdomein. De federale wegpolitie benadrukt dat het betreden of oversteken van de spoorwegen op plaatsen waar dat niet is toegestaan, kan leiden tot boetes die kunnen oplopen tot meerdere duizenden euro's.