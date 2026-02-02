Noblesse oblige, het contract van ruim 4 miljoen euro dat Infrabel afsluit met Citymesh om zijn communicatienetwerk te moderniseren, werd met een drone afgeleverd. Met dezelfde noodzakelijke upgrade wil Infrabel zich klaar maken voor de toekomst.

"Om de treinen veilig te laten rijden, is er communicatie nodig tussen de seinhuizen en de treinbestuurders", vertelt Thomas Baeken van Infrabel. "Vandaag is dat een toegewijd privaat netwerk dat zeer betrouwbaar is, maar op oude 2G-technolgie draait. Vandaag leiden we dit netwerk naar de toekomst en we maken daar een 5G-netwerk van, ook naar toekomstige toepassingen."

Zelfrijdende treinen

Door die datatechnologie zouden op termijn de rode seinlichten langs het spoor kunnen verdwijnen, en treinen Tesla-gewijs zelfstandig kunnen rijden. "Dat is een van de mogelijkheden. Dat is het ATO - Automatic Train Operating System - dat zijn treinen zonder treinbestuurders, maar dat zijn proefprojecten die nu bezig zijn. Dat is nog verre toekomstmuziek, maar als je in die richting wil evolueren, heb je een performant netwerk nodig dat al die data kan verzamelen en versturen in veilige omstandigheden."



Voor het realiseren van dat FRMCS - Future Railway Mobile Communication System - gaat Infrabel in zee met Citymesh uit Oostkamp. "Wij gaan 150 van de 650 masten upgraden van 2G naar 5G", vertelt Mitch De Geest van Citymesh. "Dat zorgt ervoor dat Infrabel de eerste stap kan nemen om niet alleen spraak langs het spoor mogelijk te maken, maar ook dataconnectiviteit te kunnen realiseren. Data zorgt ervoor dat niet alleen spraak mogelijk is maar ook videobeelden langs het spoor, in de trein, aan overwegen, kan transporteren over een eigen mobiel gsm-netwerk."