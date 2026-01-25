Sinds januari vorig jaar staat de teller bij de NMBS op 31 stakingsdagen. Personeel en vakbonden voeren actie tegen de pensioenhervorming en tegen de afschaffing van de vaste benoemingen bij nieuwe aanwervingen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke (Les Engagés) had vorig jaar twee keer een voorakkoord gesloten met de vakbonden, maar die zijn daarin niet gevolgd door hun achterban. Voor Crucke is de tijd van praten voorbij: hij heeft het overleg met de vakbonden opgeschort en heeft zijn wetsontwerp door de ministerraad laten goedkeuren.

Op 12 maart, daags na de nieuwe spoorstaking, staat er een nationale betoging gepland in Brussel.