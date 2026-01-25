Op 9, 10 en 11 maart komt er een nieuwe spoorstaking
De stakingsaanzegging werd enkel door ACOD ingediend © Belga
Er komt een nieuwe spoorstaking, van zondag 8 maart om 22.00 uur tot woensdag 11 maart om 22.00 uur. Dat meldt ACOD Spoor woensdag. De aanzegging gebeurt niet in gemeenschappelijk vakbondsfront maar enkel door de socialistische spoorbond. Ze betreft alle personeelsleden van de Belgische Spoorwegen en haar filialen, en geldt voor het volledige netwerk en alle werkzetels van de NMBS, Infrabel en HR Rail.
Eind vorige maand was er nog een vijfdaagse staking bij het spoor. Sinds januari vorig jaar staat de teller al op een maand stakingsdagen. De bonden protesteren onder meer tegen de plannen van de regering om een einde te maken aan vaste benoemingen bij het spoor en tegen de regeringsmaatregelen die van invloed zijn op de pensioenrechten van het spoorwegpersoneel.
Eerdere stakingsaanzegging geweigerd
Een stakingsaanzegging van de spoorbonden voor 5, 10 en 12 februari, zodat spoorpersoneel zou kunnen deelnemen aan de intersectorale acties die op die dagen plaatsvonden tegen de pensioenmaatregelen van de regering, werd door HR Rail, de personeelsdienst van spoorbedrijven NMBS en Infrabel, nog geweigerd. De spoorbonden trokken daartegen naar de Raad van State, maar vingen bot. HR Rail bevestigt woensdag enkel dat een nieuwe aanzegging ingediend werd.
Tijd van praten is voorbij
Spoorbaas Sophie Dutordoir had eind vorige maand te kennen gegeven zich meer en meer te ergeren aan de vele stakingen bij het spoor. "Ik onderschat de veranderingen voor mijn medewerkers niet, maar wat vandaag gebeurt, is echt niet meer redelijk", zei de spoorbaas over de vele stakingsdagen. Die zijn niet alleen nadelig voor de reizigers, maar ook voor de regering en het spoorbedrijf door imagoschade en financiële schade.
Sinds januari vorig jaar staat de teller bij de NMBS op 31 stakingsdagen. Personeel en vakbonden voeren actie tegen de pensioenhervorming en tegen de afschaffing van de vaste benoemingen bij nieuwe aanwervingen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke (Les Engagés) had vorig jaar twee keer een voorakkoord gesloten met de vakbonden, maar die zijn daarin niet gevolgd door hun achterban. Voor Crucke is de tijd van praten voorbij: hij heeft het overleg met de vakbonden opgeschort en heeft zijn wetsontwerp door de ministerraad laten goedkeuren.
Op 12 maart, daags na de nieuwe spoorstaking, staat er een nationale betoging gepland in Brussel.