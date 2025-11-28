De vakbonden vrezen dat een overstap naar meer contractuele aanwervingen de openbare dienstverlening in het gedrang brengt. De onderhandelingen leverden volgens hen niets op en minister Jean-Luc Crucke zou niet langer bereid zijn om rond de tafel te zitten.

De staking verloopt in een roterend systeem. Maandag wordt vooral actie gevoerd bij Infrabel, woensdag in de werkplaatsen en vrijdag wordt het werk neergelegd door personeel uit alle afdelingen van de NMBS.