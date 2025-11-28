6°C
Nieuws
West-Vlaanderen

Meer­daag­se spoor­sta­king start van­avond: for­se hin­der ver­wacht voor reizigers

Vanavond om 22 uur start een nieuwe spoorstaking die zal duren tot vrijdagavond om 22 uur. Vijf spoorbonden leggen het werk neer, wat de hele week voor aanzienlijke hinder zal zorgen op het spoor. Reizigers doen er goed aan hun verplaatsingen grondig voor te bereiden, zeker studenten die nog examens hebben.

Morgenochtend zal ongeveer drie op de vier IC-treinen rijden. Bij de stoptreinen is dat slechts twee op de drie. In heel wat stations zal de dienstregeling daardoor grondig verstoord zijn. Zo rijdt de IC-trein van Kortrijk naar Schaarbeek bijna niet. De treinen van Knokke naar Brussel en Luik-Guillemins rijden enkel tussen Knokke en Brugge. De treinen van Kortrijk - Brussel - Dendermonde en Oostende - Gent - Antwerpen-Centraal rijden gedeeltelijk. 

"﻿We zijn al maanden aan het onderhandelen"

Kurt Vandewyngaerde, Gemeenschappelijke Spoorbonden

Het gaat om de eerste spoorstaking van dit jaar, maar meteen wel om een actie die een volledige week in beslag neemt. Volgens de gemeenschappelijke spoorbonden is de stakingsbereidheid groot. "We zijn al maanden aan het onderhandelen over mobiliteit en over het statuut van ons personeel."

Contractuele aanwervingen

De vakbonden vrezen dat een overstap naar meer contractuele aanwervingen de openbare dienstverlening in het gedrang brengt. De onderhandelingen leverden volgens hen niets op en minister Jean-Luc Crucke zou niet langer bereid zijn om rond de tafel te zitten.

De staking verloopt in een roterend systeem. Maandag wordt vooral actie gevoerd bij Infrabel, woensdag in de werkplaatsen en vrijdag wordt het werk neergelegd door personeel uit alle afdelingen van de NMBS.

Jenna Lebrun
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
NMBS Spoorstaking

