Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn.

Door het incident lag het treinverkeer tussen Brugge en Roeselare tijdelijk stil en werden reizigers met vervangbussen verder vervoerd. Vanochtend kon het treinverkeer weer zijn normale gang gaan. Dat bevestigt Thomas Baeken, de woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Infrabel benadrukt opnieuw dat spoorlopen verboden en uiterst gevaarlijk blijft. Volgens de organisatie bewijst het ongeval dat sensibiliseringscampagnes nog altijd nodig zijn.