Voor Nour, een jonge Syrische vluchteling, is dit een hele nieuwe ervaring. "Ik ben al één jaar en drie maanden in België, en nu sta ik hier op het podium. Ik vind het echt heel leuk! Het stuk gaat over onze dromen en wat wij belangrijk vinden in de wereld. Mijn droom is om tandarts te worden. Theater is voor mij net als sporten. We vormen een hechte groep en werken hier al vier maanden aan. Ik vind het leuk om te vertellen over mijn toekomst. Ik wil later kapper worden," vertelt ze enthousiast.