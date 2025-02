In Vlaanderen gaat het om de gevangenissen van Antwerpen, Turnhout, Wortel, Gent, Hasselt, Leuven Centraal, Leuven Hulp en Mechelen, in Brussel om Haren en Sint-Gillis. In alle gevangenissen wordt er gestaakt.

De cipiers zijn net als andere werknemers van openbare diensten misnoegd over de plannen van de regering-De Wever om te raken aan de ambtenarenpensioenen. Daarnaast hekelt De Smedt onder andere nog dat het regeerakkoord "vaag" blijft over maatregelen om de overbevolking en het tekort aan personeel in de gevangenissen aan te pakken.