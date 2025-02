De NMBS zal donderdag niet meestaken, maar de vakbonden VSOA Spoor en OVS hebben aanzeggingen ingediend voor een spoorstaking van negen dagen: van 21 februari om 22 uur tot 2 maart om 22 uur. De treinbestuurdersvakbond ASTB deed een aanzegging voor vijf dagen.

De staking is vooral gericht tegen de verhoging van de pensioenleeftijd voor het NMBS-personeel. "Totaal onverantwoord", noemt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi de stakingsaanzegging. "De totale chaos organiseren op het spoor omdat je als enige sector niet langer op je 55ste met pensioen kan? Een kaakslag in het gezicht van de reizigers, maar ook van andere werknemers in andere sectoren die veel minder gunstregimes hebben."

Er komt nog een verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden, maar de kans lijkt klein dat die iets zal opleveren. Het gaat niet om een intern conflict bij het spoor: de staking is vooral gericht tegen een aantal maatregelen die federaal op tafel liggen.