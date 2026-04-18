De staking bij Bekaert in Zwevegem is gisteren gestart, toen de middagploeg het werk neerlegde. Ook vandaag ligt de productie stil. Aanleiding is het ontslag van een werknemer, dat volgens het personeel onverwacht en zonder voorafgaande sanctie gebeurde.

De vakbonden willen niet veel kwijt over de werkonderbreking. “Het is een delicaat dossier. We doen er alles aan om tot een verzoening te komen en het werk te hervatten”, klinkt het.