Spontane staking bij Bekaert in Zwevegem na ontslag van werknemer: productie ligt stil
Bij staaldraadproducent Bekaert in Zwevegem ligt de productie stil door een staking. Werknemers protesteren er nadat een collega op staande voet werd ontslagen, zonder voorafgaande verwittiging of sanctie.
De staking bij Bekaert in Zwevegem is gisteren gestart, toen de middagploeg het werk neerlegde. Ook vandaag ligt de productie stil. Aanleiding is het ontslag van een werknemer, dat volgens het personeel onverwacht en zonder voorafgaande sanctie gebeurde.
De vakbonden willen niet veel kwijt over de werkonderbreking. “Het is een delicaat dossier. We doen er alles aan om tot een verzoening te komen en het werk te hervatten”, klinkt het.
"Iedereen kan hier blijkbaar van de ene op de andere dag z'n ontslag krijgen"
Maar de onvrede bij het personeel is groot. Er is sprake van een stakerspost aan de poorten van Bekaert. Werknemers vrezen vooral ook voor hun eigen positie. “Iedereen die hier werkt kan blijkbaar zomaar van de ene op de andere dag zijn ontslag krijgen. Zonder verwittiging of sanctie. Dat kan niet”, zegt een anonieme werknemer. “Iedereen kan een fout maken en heeft recht op een tweede kans, eventueel met een sanctie.”
“Iedereen die hier werkt kan blijkbaar zomaar van de ene op de andere dag zijn ontslag krijgen. Zonder verwittiging of sanctie."
Of de directie bereid is om het ontslag te herzien, is voorlopig niet duidelijk. Zolang er geen akkoord is, blijft het werk stil liggen.
Bij de staaldraadafdeling van Bekaert in Zwevegem werken ongeveer 600 mensen. Er wordt onder meer staalkoord geproduceerd voor autobanden en wikkeldraad voor champagnekurken.