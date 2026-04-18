Spon­ta­ne sta­king bij Bekaert in Zwe­ve­gem na ont­slag van werk­ne­mer: pro­duc­tie ligt stil

Bij staaldraadproducent Bekaert in Zwevegem ligt de productie stil door een staking. Werknemers protesteren er nadat een collega op staande voet werd ontslagen, zonder voorafgaande verwittiging of sanctie.

De staking bij Bekaert in Zwevegem is gisteren gestart, toen de middagploeg het werk neerlegde. Ook vandaag ligt de productie stil. Aanleiding is het ontslag van een werknemer, dat volgens het personeel onverwacht en zonder voorafgaande sanctie gebeurde.

De vakbonden willen niet veel kwijt over de werkonderbreking. “Het is een delicaat dossier. We doen er alles aan om tot een verzoening te komen en het werk te hervatten”, klinkt het.

"Iedereen kan hier blijkbaar van de ene op de andere dag z'n ontslag krijgen"

Maar de onvrede bij het personeel is groot. Er is sprake van een stakerspost aan de poorten van Bekaert. Werknemers vrezen vooral ook voor hun eigen positie. “Iedereen die hier werkt kan blijkbaar zomaar van de ene op de andere dag zijn ontslag krijgen. Zonder verwittiging of sanctie. Dat kan niet”, zegt een anonieme werknemer. “Iedereen kan een fout maken en heeft recht op een tweede kans, eventueel met een sanctie.”

Anonieme werknemer Bekaert

Of de directie bereid is om het ontslag te herzien, is voorlopig niet duidelijk. Zolang er geen akkoord is, blijft het werk stil liggen.

Bij de staaldraadafdeling van Bekaert in Zwevegem werken ongeveer 600 mensen. Er wordt onder meer staalkoord geproduceerd voor autobanden en wikkeldraad voor champagnekurken.

Lorenzo Dejonghe

Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Treinongeval Handsame
Nieuws
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart

Lees ook

Iff2

Solae Belgium uit Ieper sluit, zo'n 80 mensen verliezen hun baan
307 BB RECHTS bezoekkoningrensonbarco

Koning Filip houdt economische missie in eigen land, hij bezoekt ook Barco
Zonnepanelen 1

Roularta Media Group opent innovatief zonnepark dat energie en natuur combineert
Lithobeton 1

Minister-president Diependaele bezoekt Lithobeton in Gistel: “Lokale industrie cruciaal voor infrastructuur van morgen”
Offshore windmolenpark

Nieuwe windmolenzone op zee in stroomversnelling: dit staat er te gebeuren
sigaretten

Bijna 1 miljard namaaksigaretten in beslag genomen: West-Vlaanderen en Limburg op kop
