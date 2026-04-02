In verschillende Vlaamse provincies voeren de vakbonden bij De Lijn deze week actie tegen de besparingsplannen van de Vlaamse regering. "Die hebben een grote impact op zowel reizigers als personeel", klinkt het.

Woensdag werd er gestaakt in Limburg, donderdag voeren de bonden actie in Antwerpen en vrijdag is het de beurt aan Oost- en West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen vertrekken 6 op de 10 bussen, terwijl bij de kusttram ongeveer 7 op de 10 ritten verzekerd zijn.

Door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte) kunnen de dag zelf wel nog bijkomende ritten uitvallen, waarschuwt de openbaarvervoermaatschappij. "Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn tussen de vooraf gecommuniceerde informatie en de situatie op de dag van de actie."

Wie wil weten welke bussen en trams precies uitrijden, kan terecht op de website en de app van De Lijn. Daarin worden enkel de ritten getoond die doorgaan. Geschrapte ritten zijn niet zichtbaar.