De stakingsdag van vandaag is minder voelbaar in het onderwijs dan in januari. Toen trok het grootste deel van de leerkrachten naar Brussel om te betogen tegen de pensioenplannen van de nieuwe federale regering. Heel wat scholen bleven toen ook dicht.

Bij scholengroep Sint-Rembert in onder meer Torhout zien ze dat de meeste leerkrachten in de klas blijven vandaag. Sint-Rembert telt acht secundaire scholen met 4.750 leerlingen en vijftien basisscholen met 5.100 kinderen. Zo'n een op de tien leerkrachten in het secundair staakt vandaag mee. "Die leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld een uurtje studie", klinkt het. In het basisonderwijs is er geen les in drie van de vijftien scholen. "Daar voorzien we wel opvang."