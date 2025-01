Het team wil niet uitgeperst worden door de overheid en daarom was er voor alle kinderen versgeperst sinaasappelsap. Stijn Vanassche, directeur VBS Zandvoorde: “Ook hier is er grote ongerustheid over de pensioenen. Eén leerkracht is afgevaardigd naar Brussel om die bezorgdheid te uiten. De twintig andere teamleden zijn wél op school. We willen de ouders niet in de problemen brengen met opvang en we willen de kinderen ook geen lesdag ontzeggen, maar toch tonen dat we heel bezorgd zijn en solidair zijn met de collega's die in Brussel betogen.”

Vandaar de symboliek van de uitgeperste citroen. Maar dan in de lekkere versie. “De oudste leerlingen hebben ook allemaal uitleg gekregen over de actie en de pensioenen. Ze weten dus waarom we het doen.”