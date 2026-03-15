We vra­gen alleen maar col­lec­tief gesprek met direc­tie”: spon­ta­ne sta­king bij Wat­t­eeuw in Oostkamp

Bij metaalverwerkend bedrijf IGW is een spontane staking aan de gang. Aanleiding zijn geplande wijzigingen aan de uurroosters van de arbeiders en de communicatie daarover door de directie.

Volgens het vakbondsfront weigert de plantmanager de werknemers collectief toe te spreken over de veranderingen. De arbeiders vragen dat de uitleg openlijk aan alle betrokken werknemers samen wordt gegeven.

“Het enige wat de mensen vragen, is dat hij enig respect toont en de arbeiders gewoon toespreekt”, zeggen Hans Desmet (ACV) en Henk Deprez (ABVV).

"Ga opnieuw in overleg"

De werknemers zeggen bereid te zijn om opnieuw aan het werk te gaan zodra de directie het gesprek collectief aangaat. Individuele gesprekken met directieleden worden volgens de vakbonden door veel arbeiders als intimiderend ervaren.

Het vakbondsfront roept de directie op om opnieuw in overleg te gaan zodat onderhandelingen over de nieuwe uurregelingen kunnen starten.

