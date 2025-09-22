"Wij vragen volledige transparantie over de interne ontwerpdocumenten", zegt Van Wesemael. "In de documenten worden mogelijke herstructureringen voor de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne voorbereid. In allerijl hebben wij een overleg gevraagd om toelichting te geven."

Geen commercieel bedrijf

De documenten in kwestie zouden tijdelijk toegankelijk zijn geweest via het interne netwerk van de regionale luchthavens. Er staan schema's in met een mogelijke impact op verschillende functies en op de organisatie zelf. "Zodra er plannen concreet zijn die impact kunnen hebben op personeel, horen ze eerst aan de overlegtafel te komen," gaat Van Wesemael verder. "Herstructureren doe je niet in stilte en niet achteraf. Publieke infrastructuur mag niet beheerd worden alsof het een louter commercieel bedrijf is."

Werkdocument, nog geen beslissing

De werkdocumenten in kwestie zijn volgens de luchthavens alleen bedoeld ter voorbereiding van een toekomstig directieoverleg. Dat overleg zou er komen in functie van lopende gesprekken met de Vlaamse overheid. "In dergelijke context is het noodzakelijk om verschillende scenario's te analyseren. Geen van de verschillende scenario's ligt momenteel vast."

Er is met andere woorden nog geen sprake van een intentie tot collectief ontslag. Morgen is er overleg tussen directie en vakbonden.