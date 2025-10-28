13°C
Nieuws

Vak­bon­den komen opnieuw mas­saal op straat: hier en daar hin­der, onder meer bij De Lijn

Staking de lijn

Foto archief

De drie grote vakbonden organiseren vandaag opnieuw een nationale betoging. De uitlatingen van minister van Pensioenen Jan Jambon (N-VA) dat "vrouwen hun gedrag moeten veranderen door meer te gaan werken" zorgt voor extra olie op het vuur.

De bonden voeren al maanden actie tegen het regeringsbeleid, dat volgens hen neerkomt op sociale afbraak. Ze verzetten zich onder meer tegen het gesleutel aan de index, de toenemende flexibiliteit en de nieuwe pensioenregels. "Werknemers blijven de dupe. De maatregelen die de regering doorduwt zijn koud en kil", klinkt het in de vakbondspamfletten.

Bus- en kusttramverkeer verstoord

Maar Kop van Jut op de betoging dreigt wel eens minister van Pensioenen Jan Jambon te worden, na zijn uitspraken dat vrouwen hun gedrag zullen moeten veranderen. Vrouwen voelen zich door de pensioenhervorming al benadeeld omdat ze vaker deeltijds werken, maar "nu voelen ze zich extra geschoffeerd", zegt ABVV-voorzitter Bert Engelaar. "Die uitspraak van Jambon zorgt voor heel wat extra woede", bevestigt ACV-woordvoerster An-Sofie Bessemans.

De bonden gaan uit van een opkomst van 50.000 à 70.000 betogers. De NMBS zet twaalf extra treinen in, onder meer vanuit Oostende. De betoging zal traditioneel voor hinder zorgen. Zo zal het bus- en kusttramverkeer verstoord zijn. Bij De Lijn wordt gemiddeld 40 procent van de ritten geschrapt.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Vakbondsactie

