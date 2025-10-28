De bonden voeren al maanden actie tegen het regeringsbeleid, dat volgens hen neerkomt op sociale afbraak. Ze verzetten zich onder meer tegen het gesleutel aan de index, de toenemende flexibiliteit en de nieuwe pensioenregels. "Werknemers blijven de dupe. De maatregelen die de regering doorduwt zijn koud en kil", klinkt het in de vakbondspamfletten.

Bus- en kusttramverkeer verstoord

Maar Kop van Jut op de betoging dreigt wel eens minister van Pensioenen Jan Jambon te worden, na zijn uitspraken dat vrouwen hun gedrag zullen moeten veranderen. Vrouwen voelen zich door de pensioenhervorming al benadeeld omdat ze vaker deeltijds werken, maar "nu voelen ze zich extra geschoffeerd", zegt ABVV-voorzitter Bert Engelaar. "Die uitspraak van Jambon zorgt voor heel wat extra woede", bevestigt ACV-woordvoerster An-Sofie Bessemans.

De bonden gaan uit van een opkomst van 50.000 à 70.000 betogers. De NMBS zet twaalf extra treinen in, onder meer vanuit Oostende. De betoging zal traditioneel voor hinder zorgen. Zo zal het bus- en kusttramverkeer verstoord zijn. Bij De Lijn wordt gemiddeld 40 procent van de ritten geschrapt.