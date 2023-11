De stakingen, ook bij Delhaize en Colruyt, waren het gevolg van de in het slop zittende onderhandelingen met de werkgevers over een koopkrachtpremie in de sector. Gisteren was een nieuw overleg gestart en dat is vannacht uitgemond in een ontwerpakkoord. "Er is vooruitgang geboekt op alle vlakken", zegt Steve Rosseel, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten. "Er komt een stevige koopkrachtpremie, andere premies worden geïndexeerd en ook de verplaatsingsvergoeding wordt verhoogd."

Het ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de achterban.