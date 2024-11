Maar ook in Deerlijk en Koksijde zijn de limieten overschreden. In Deerlijk mag een lijst maximum 10.973,60 euro uitgeven, terwijl CD&V Deerlijk 12.482,83 euro uitgaf. Dat is ook de partij van huidig burgemeester Claude Croes en toekomstig burgemeester Louis Vanderbeken.



In Koksijde ligt de limiet al hoger: op 19.675 euro. Toch slaagde de partij Team Burgemeester erin om 25.755,16 euro te spenderen aan hun campagne. Het is dus niet altijd de winnende partij die het meeste geld spendeert. In Koksijde was 'Samen met Sander' de grootste, die partij gaf 8.588,96 euro uit en beleef dus mooi onder het maximumbedrag.



Nog een opvallend verschil tussen partijen: in Lichtervelde gaf Durf €8.458,54 uit aan de campagne, terwijl de grootste partij van burgemeester Ria Beeussaert-Pattyn 'amper' €872,86 spendeerde. Enkel in Zuienkerke gaf Vlaams Belang het meeste geld uit.