Zo’n 110 jaar geleden, in 1914, waren de Duitsers en geallieerden in volle oorlog met elkaar. Maar tijdens het zogenoemde kerstbestand hadden een aantal soldaten de intentie om toch verbinding te zoeken. En hoe konden ze dat beter doen dan met een partijtje voetbal. Vandaag doen de spelers van de U13 van KFC Poperinge dat nog eens over.

“Het is wel moeilijker dan op een gewoon veld. Het is heel hobbelig, maar bang om iets te breken ben ik niet. Als je goed oplet is dat geen probleem”, zegt Vic Logie van KFC Poperinge. “Het is heel leuk, maar als je valt, dan val je wel hard. Het is niet voor elke week”, treedt Cas De Ruddere z’n ploeggenootje bij.