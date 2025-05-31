Na verhoor werden een 20-jarige en een 42-jarige verdachte door de Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hen allebei aan te houden op verdenking van diefstal en bendevorming.

Vrijdagochtend zal de raadkamer in Veurne oordelen of de verdachten langer in de gevangenis moeten blijven. "Er wordt onderzocht of de verdachten gelinkt kunnen worden aan andere inbraken, zowel binnen als buiten de politiezone Westkust", klinkt het in een persbericht.