Twee ver­dach­ten in de cel na woning­in­braak in Koksijde

De Veurnse onderzoeksrechter heeft twee mannen aangehouden op verdenking van diefstal en bendevorming. Dat meldt de politie van de zone Westkust. De verdachten liepen maandag tegen de lamp na een woninginbraak in Koksijde.

Tijdens een patrouille merkte een team van de lokale politiezone Westkust een voertuig op dat gelinkt was aan een diefstal in Frankrijk. Meerdere ploegen kwamen ter plaatse met het oog op het observeren van het voertuig en de inzittenden, die de wagen ondertussen hadden verlaten. Even later werden beide mannen gespot toen ze de oprit van een woning in Koksijde verlieten. Een onmiddellijke controle wees uit dat er in de bewuste woning was ingebroken. Bij hun arrestatie bleken de verdachten een grote schroevendraaier en meerdere vermoedelijk gestolen spullen op zak te hebben. Het ging onder andere om cash geld en een tas met juwelen.

Onderzoek naar link mer andere inbraken

Na verhoor werden een 20-jarige en een 42-jarige verdachte door de Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hen allebei aan te houden op verdenking van diefstal en bendevorming. 

Vrijdagochtend zal de raadkamer in Veurne oordelen of de verdachten langer in de gevangenis moeten blijven. "Er wordt onderzocht of de verdachten gelinkt kunnen worden aan andere inbraken, zowel binnen als buiten de politiezone Westkust", klinkt het in een persbericht.

Belga
