Op 9 mei mocht de beklaagde de gevangenis met een enkelband verlaten. Uiteindelijk werd M. op 29 augustus onder voorwaarden vrijgelaten. Exact een maand later betrapte de politie hem na een observatie in het bezit van 27 gram cannabis. Tijdens de daaropvolgende huiszoeking vonden de speurders zelfs 41 gram cannabis, 34 gram hasj, 146 gram ketamine, 5 gram cocaïne, 14 gram mephedrone, 28 LSD-strips en 1.730 euro cash. De Bruggeling bekende dat hij opnieuw cannabis, cocaïne, mephedrone en ketamine aan de man bracht.

De verdediging betwistte de feiten niet, maar stuurde aan op een straf met probatievoorwaarden. De rechter veroordeelde Arno M. donderdagochtend echter tot twee jaar effectieve gevangenisstraf, 6.000 euro verbeurdverklaring en 8.000 euro boete, waarvan 800 euro effectief. De elektrische step die hij gebruikte om de drugs te leveren, werd eveneens verbeurdverklaard. In het vonnis werd opgemerkt dat de Bruggeling in 2020 en 2023 al werkstraffen kreeg voor drugsfeiten. Van zijn laatste werkstraf van 200 uur zou hij slechts 161 uur uitgevoerd hebben.