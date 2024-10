De vrachtwagenchauffeur merkte de vaten woensdagochtend iets voor 5 uur op toen hij parkeerde op de parking in de Leenbosstraat. De man verwittigde meteen de hulpdiensten, die onmiddellijk de procedure ‘incident gevaarlijke stoffen’ opstartten. In beschermende pakken voerden brandweermannen een eerste visuele controle en namen een staal van de vaten. Vermoedelijk bevatten de vaten chemisch drugsafval, maar daar moet verder onderzoek duidelijkheid over brengen.

"Enkele vaatjes waren aan het lekken en werden gescheiden van de andere. We hebben een perimeter ingesteld in afwachting van de Civiele Bescherming, die de vaten zal opruimen. De situatie is in elk geval onder controle, en er is geen gevaar voor de buurt", klinkt het bij Brandweer Westhoek, post Kortemark.