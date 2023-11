De bergingswerken gebeurden in heel slechte weersomstandigheden door een takeldienst, spoorpersoneel en met hulp van de brandweer. Eerder deze voormiddag kon het minst gehavende deel van de trein weggetakeld worden. Later in de namiddag, na een test van de remming, konden ook de zwaarst beschadigde wagons weggesleepd worden.

Nu kan Infrabel beginnen met de herstellingswerken aan de spoorinfrastructuur. Volgens een eerdere inschatting moet over een afstand van zowat 350 meter aan de sporen worden gewerkt, in de eerste plaats het vervangen van dwarsliggers, herstellingen aan de seininrichting. Verder is er de schade aan de bovenleidingspalen, de slagboom en de belichting van de overweg. Waarschijnlijk zal ook dit weekend nog aan de herstellingen gewerkt worden, klinkt het bij Infrabel.