Nieuwpoort

Tram­ver­keer ook in Nieuw­poort hervat

Na een onderbreking van ongeveer zeven uur is het normale tramverkeer in Nieuwpoort maandagavond weer op gang gekomen. Dat meldt vervoersmaatschappij De Lijn. Bij een ontsporing van de kusttram raakten zes mensen lichtgewond.

Brandweer Westhoek werd om 11.15 uur opgeroepen voor een ongeval in Nieuwpoort-Bad. In de Albert I-laan ontspoorde een tram ter hoogte van de bocht aan de Elisalaan. Een deel van de kusttram kwam naast de sporen terecht, maar het voertuig kantelde niet. Zes mensen liepen lichte verwondingen op en werden afgevoerd naar het AZ West in Veurne. Een dertigtal andere reizigers werd tijdelijk opgevangen. Met vervangbussen konden ze hun reis uiteindelijk verderzetten.

Nog twee andere incidenten met Kusttram

Drie kusttrams ontsporen: "Toeval, er is geen verband"
Ontspoorde kusttram in Blankenberge

Door het incident was het tramverkeer in beide richtingen onderbroken. De Lijn zette pendelbussen in tussen Westende-Bad en de halte Sint-Bernardusplein in Nieuwpoort-Bad. De takeldiensten van De Lijn waren op dat moment in de weer met het takelen van een tram die zondag ontspoorde in Blankenberge

Vervolgens moest ook in Zeebrugge nog een tram die maandagmiddag ontspoorde getakeld worden. Daarna kwam uiteindelijk ook Nieuwpoort aan de beurt. Rond 18 uur was de ontspoorde kusttram getakeld en kon het normale tramverkeer weer op gang komen.

