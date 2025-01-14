Door het incident was het tramverkeer in beide richtingen onderbroken. De Lijn zette pendelbussen in tussen Westende-Bad en de halte Sint-Bernardusplein in Nieuwpoort-Bad. De takeldiensten van De Lijn waren op dat moment in de weer met het takelen van een tram die zondag ontspoorde in Blankenberge.

Vervolgens moest ook in Zeebrugge nog een tram die maandagmiddag ontspoorde getakeld worden. Daarna kwam uiteindelijk ook Nieuwpoort aan de beurt. Rond 18 uur was de ontspoorde kusttram getakeld en kon het normale tramverkeer weer op gang komen.