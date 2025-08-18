Het is kwart na 10 gisterenavond als de ellende op de tramsporen langs de kust begint. Op dat moment ontspoort in Blankenberge een tram die in de richting van Zeebrugge rijdt. Marco Demerling, De Lijn: “Een auto heeft zich daar vastgereden op de sporen. Daardoor werd natuurlijk het tramverkeer gehinderd en we konden gelukkig nog een spoor gebruiken dus voor de reiziger was er in dit geval amper hinder. Maar bij het achteruitrijden van de tram is die ontspoord. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, moet verder onderzoek uitwijzen.”

Veel hinder ondervinden de reizigers dus niet van het incident. De tram zelf is wel zwaar beschadigd. “Bij de tram in Blankenberge is de as gebroken . Die kan niet meer op eigen kracht naar de stelplaats rijden, dus die gaan we die eigenlijk op een soort karretje plaatsen. En vannacht, als er geen trams meer rijden, zal dat karretje dan heel traag naar de stelplaats in Oostende rijden.”

