Drie kusttrams ontsporen: “Toeval, er is geen verband”
In minder dan 24 uur zijn drie trams ontspoord aan de kust. Gisterenavond in Blankenberge, vanmorgen in Nieuwpoort en op de middag in Zeebrugge. Alleen in Nieuwpoort raken enkele reizigers lichtgewond. Hoe de ongevallen konden gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens De Lijn is er geen verband tussen de drie incidenten.
Het is kwart na 10 gisterenavond als de ellende op de tramsporen langs de kust begint. Op dat moment ontspoort in Blankenberge een tram die in de richting van Zeebrugge rijdt. Marco Demerling, De Lijn: “Een auto heeft zich daar vastgereden op de sporen. Daardoor werd natuurlijk het tramverkeer gehinderd en we konden gelukkig nog een spoor gebruiken dus voor de reiziger was er in dit geval amper hinder. Maar bij het achteruitrijden van de tram is die ontspoord. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, moet verder onderzoek uitwijzen.”
Veel hinder ondervinden de reizigers dus niet van het incident. De tram zelf is wel zwaar beschadigd. “Bij de tram in Blankenberge is de as gebroken . Die kan niet meer op eigen kracht naar de stelplaats rijden, dus die gaan we die eigenlijk op een soort karretje plaatsen. En vannacht, als er geen trams meer rijden, zal dat karretje dan heel traag naar de stelplaats in Oostende rijden.”
Gewonden vallen er niet in Blankenberge, in tegenstelling tot vandaag in Nieuwpoort. Daar ontspoort een tweede tram en raken 6 mensen lichtgewond. Kris Vandecasteele, burgemeester Nieuwpoort: “Een zestal mensen is vertrokken of meegegaan met de ambulances richting het ziekenhuis AZ West in Veurne. De rest van de mensen die aan boord waren zijn opgevangen in een zaaltje, in zaal Isara.”
Kristof Louagie, Brandweer Westhoek: “De tram zal getakeld moeten worden. Dat zal een ruime tijd in beslag nemen, omdat er nog een aantal andere incidenten zijn met de kusttram op het volledige traject tot in Knokke. Wij doen er alles aan om toch een stuk van de Albert-I-Laan terug vrij te geven. En gedurende de takeling zal er nog enige hinder zijn.”
Zeebrugge
Maar eerst moeten de takelkranen naar Zeebrugge want op de middag ontspoort daar een derde tram. Daardoor is er enkele uren geen tramverkeer tussen Oostende en Knokke. De Lijn onderzoekt nog hoe de tramstellen precies konden ontsporen. Voorlopig noemen ze het toeval.