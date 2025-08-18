25°C
Ont­spoor­de kust­tram zorgt voor hin­der in Blankenberge

Tram 1

In Blankenberge zijn ze vanmorgen begonnen met het takelen van de kusttram die gisteravond is ontspoord. Die werken kunnen tijdelijk voor wat hinder zorgen.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk, maar net daarvoor was een wagen weggetakeld die op het spoor was stilgevallen. De kusttram reed in de richting van Zeebrugge, en kwam voor een deel op de Kustlaan terecht. Het tramstel en de bovenleiding liepen wat schade op, maar er vielen geen gewonden.

