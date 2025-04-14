Volgens het openbaar ministerie was Jamal E. bij de drie feiten betrokken. De 38-jarige Marokkaanse Antwerpenaar werd pas ingerekend toen hij naar Dubai wilde vliegen. Voor hem vorderde het OM drie jaar effectieve gevangenisstraf. F. en T. hing dan weer twee jaar effectieve celstraf boven het hoofd. Voor de vijf overige beklaagden vorderde de procureur twaalf tot vijftien maanden cel.

De advocaat van Jamie F. pleitte tevergeefs dat de rechten van verdediging ernstig geschonden werden. Het Nederlandse dossier werd immers nooit gevoegd, waardoor die informatie niet gecontroleerd kan worden. Het is volgens meester Sven Mary daardoor ook onduidelijk of zijn cliënt geen twee keer voor dezelfde feiten vervolgd wordt. Los daarvan wist F. naar eigen zeggen niet dat hij een drugslab moest opruimen. Ook meerdere andere beklaagden beweerden dat ze niets afwisten van een drugslab. Ten slotte erkende Jamal E. wel dat hij hand-en-spandiensten leverde in Wetteren en Voormezele. Zijn advocaat Renaat Landuyt drong echter aan op een mildere straf met uitstel.

De rechtbank sprak Marinus V. en een andere Nederlandse beklaagde vrij. Jamal E. werd dan weer vrijgesproken voor de diefstal uit de verzegelde loods. De Marokkaan kreeg wel drie jaar gevangenisstraf, waarvan enkel het jaar voorhechtenis effectief. F. en T. werden allebei tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel veroordeeld. Door zijn strafblad kreeg Henny V. (53) uit Zele als enige een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden.