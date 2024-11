De lokale politie kregen eind december vorig jaar een tip over twee mannen die zouden dealen in Middelkerke. De veertiger en dertiger zouden ook al in Oostende actief geweest zijn. Er bleek ook nog een derde verdachte betrokken.

De procureur vorderde vier jaar effectieve gevangenisstraf voor de spilfiguur en dertig maanden cel voor zijn kompanen. De verdediging pleitte dat de betrokkene door zijn gokprobleem in de drugswereld verzeild geraakte. De advocaten drongen aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Maar de rechtbank veroordeelde twee mannen respectievelijk tot 37 en 25 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Beide beklaagden zullen zich de komende jaren wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. De derde verdachte kreeg tot dertig maanden effectieve celstraf.