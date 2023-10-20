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Restaurant Table d'Amis in Kortrijk dat onlangs geen Michelinster meer kreeg omdat het voor verbouwingen al een half jaar dicht was, stopt. Voor chef Matthieu Beudaert is het tijd voor iets nieuws. Eind september opent hij Chambre d'Amis.
Beudaert kiest voor de nieuwe naam omdat zijn zaak verhuist naar de bovenverdieping van de Oude Dekenijen en uit twee kamers zal bestaan: een aperitief of 'private dining'-ruimte en het restaurant met 18 couverts. Zoon Jef die Sommelier is stapt ook in het verhaal.
In Chambre d'Amis eet je voortaan enkel à la carte en ook iets goedkoper. Toch heeft Matthieu Beudaert opnieuw de ambitie om er een sterrenzaak van te maken.
Redactie