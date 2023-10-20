Beudaert kiest voor de nieuwe naam omdat zijn zaak verhuist naar de bovenverdieping van de Oude Dekenijen en uit twee kamers zal bestaan: een aperitief of 'private dining'-ruimte en het restaurant met 18 couverts. Zoon Jef die Sommelier is stapt ook in het verhaal.

In Chambre d'Amis eet je voortaan enkel à la carte en ook iets goedkoper. Toch heeft Matthieu Beudaert opnieuw de ambitie om er een sterrenzaak van te maken.