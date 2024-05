Dimitri Proost, Chef Restaurant Haut Skytower One Oostende: “Ik ben pas 30 jaar geworden. Ik ben nog in de fleur van mijn leven. Ik heb ervaring met het Japans koken, onder meer in Antwerpen. Ik heb lang in 't Fornuis gewerkt bij Johan Segers. Ik probeer een beetje de stijlen te mixen. Ik probeer mijn eigen verhaal te schrijven.”