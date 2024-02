West-Vlaanderen is de lekkerste provincie, horen we vandaag in Ter Groene Poorte in Brugge. Onze provincie haalt opnieuw 29 Michelinsterren binnen, maar telt ook 57 brouwerijen en heeft een heel groot aanbod aan streekproducten.



In de nieuwe gids van Het Lekkere Westen staan 205 horecazaken vermeld, een record. Het zijn allemaal zaken die zoveel mogelijk met lokale producten werken.

"205 intussen. We zijn gestart met een 60-tal. Het is de achtste editie. Het is de grootste vangst. 45 nieuwe chefs", zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.



Emmerson Despierre van Monsieur Beurre uit Merkem: "Ik vind het heel belangrijk om de lokale ondernemers te steunen. We zitten in een kleine gemeente, dus de mensen steunen ons ook allemaal. Ik vind het belangrijk dat wij de boer die hard werkt, dat wij zijn werk trots kunnen verder zetten."