Leerlingen warm maken voor nóg een sensibiliseringscampagne: het is niet evident. "Mijn zesdes waar ik les aan geef, je kan die wel enthousiasmeren", zegt leerkracht Dries De Baerdemaeker. "Ze beginnen ook met de auto te rijden, ze zien nu ook van "oei, dat is hier wel gevaarlijk." En de fietsers zonder licht: je ziet ze niet. In een derde en vierde jaar is dat al moeilijker, die zesdes snappen het en onze derdes en vierdes luisteren naar de zesdes. En dat maakt het een heel mooi verhaal."

De bekroning tot meest verkeersveilige school in onze provincie heeft effect, zegt gouverneur Carl Decaluwé. "Het eerste wat ik nu is dat de voorbije jaren, als de maand december normaal blijft, dat we waarschijnlijk het derde jaar op rij toch wel een daling krijgen van het aantal zware verkeersongevallen met doden. - Heeft dat te maken met sensibiliseringscampagnes? Misschien, misschien niet. Maar in elk geval: als je bewust in het verkeer stapt zal het risico wel kleiner zijn dat je betrokken raakt in een verkeersongeval."