‘Vaderland Moedertaal’ is een theaterwandeling die niemand onberoerd laat. In enkele korte toneelstukjes schetsen professionele West-Vlaamse acteurs samen met lokale spelers de tragiek van het leven bij ons, na 4 jaar oorlog. De theaterwandeling wordt in zeven West-Vlaamse gemeenten georganiseerd en gisteravond was Hooglede aan de beurt.