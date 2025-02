Chocolademusea zijn niet nieuw, maar The Chocolate Trail van Vandenbulcke in Heule is bijzonder omdat het gekoppeld is aan het familiebedrijf. Jelle Vandenbulcke, chocolatier Vandenbulcke: “Het is een beetje een zot idee, maar soms moet je eens buiten je comfortzone gaan. We hebben de mosterd gehaald bij brouwerijen. Iedere brouwerij heeft wel zo zijn bezoekerscentrum. Vandaag heb je gewoon de musea die er zijn in Brugge en Brussel, maar die hebben geen operationele activiteit.”