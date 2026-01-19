In West-Vlaanderen gaat het om twee projecten. In Kuurne maakt een verouderd woonblok uit de jaren 70 plaats voor nieuwe appartementen, gebouwd met flexibele structuren die inspelen op veranderende gezinssituaties. Daarnaast komen er ook gedeelde voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke moestuin. In Poperinge komen er 78 nieuwe sociale woningen met onder meer waterrecuperatie.

“Dankzij de middelen die minister Depraetere heeft vrijgemaakt zullen er in Vlaanderen 846 sociale woningen gebouwd worden op een innovatieve en vooral duurzame manier. Zo helpen we de vele sociale huurders en mensen die op een wachtlijst staan écht vooruit”, besluit Bekaert.