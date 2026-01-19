Vlaamse overheid investeert in 102 nieuwe sociale woningen in West-Vlaanderen
In West-Vlaanderen komen er 102 extra duurzame sociale woningen bij. Vlaams minister van Wonen Melissa Depraetere (Vooruit) keurde twee innovatieve projecten goed, als onderdeel van een bredere Vlaamse investering in toekomstgericht sociaal wonen.
De goedgekeurde projecten maken deel uit van de vierde oproep ‘innovatieve projecten’, die begin 2025 werd gelanceerd. In totaal worden verspreid over Vlaanderen 12 projecten gerealiseerd, goed voor 846 nieuwe sociale woningen. Dat bevestigt Vlaams parlementslid Simon Bekaert (Vooruit).
Volgens Bekaert is de investering broodnodig. “Er is vandaag een enorm tekort aan betaalbare woningen. Het is cruciaal dat er massaal sociale woningen bijkomen, en dat die ook duurzaam zijn”, zegt hij. “Wat we vandaag bouwen, staat er nog tientallen jaren. Dan moet je rekening houden met het klimaat én met de energiefactuur van de bewoners.”
Twee West-Vlaamse projecten
In West-Vlaanderen gaat het om twee projecten. In Kuurne maakt een verouderd woonblok uit de jaren 70 plaats voor nieuwe appartementen, gebouwd met flexibele structuren die inspelen op veranderende gezinssituaties. Daarnaast komen er ook gedeelde voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke moestuin. In Poperinge komen er 78 nieuwe sociale woningen met onder meer waterrecuperatie.
“Dankzij de middelen die minister Depraetere heeft vrijgemaakt zullen er in Vlaanderen 846 sociale woningen gebouwd worden op een innovatieve en vooral duurzame manier. Zo helpen we de vele sociale huurders en mensen die op een wachtlijst staan écht vooruit”, besluit Bekaert.