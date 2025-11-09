11°C
Melis­sa Deprae­te­re zal zich laten ver­van­gen tij­dens moederschapsverlof

©Belga

Vlaams minister Melissa Depraetere (Vooruit) zal zich tijdens haar moederschapsverlof laten vervangen binnen de Vlaamse regering. Dat vertelde ze in het VRT-programma 'De Zevende Dag'. Wie haar zal vervangen, is nog niet duidelijk. 

Vrijdag maakte Depraetere zelf bekend dat ze in de lente een kindje verwacht. Het is niet de eerste keer dat een regeringslid in functie zwanger wordt, maar het zal wel de eerste keer zijn dat een partijgenoot de bevoegdheden voor een korte periode overneemt binnen de Vlaamse regering. De collega's binnen de regering gingen daar naar verluidt ook mee akkoord, want op zich is die vervanging reglementair niet voorzien.

Wie de vervanger wordt van Depraetere zal voorzitter Conner Rousseau later nog beslissen. 

© Instagram Melissa Depraetere

De redactie

