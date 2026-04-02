Op babybezoek bij Melissa Depraetere: “Nu kan ik met een gerust gevoel terug aan het werk”
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Na enkele maanden zwangerschapsverlof gaat Melissa Depraetere vanaf maandag opnieuw aan de slag als Vlaams minister. Dochtertje Cécile werd negen weken te vroeg geboren en verbleef weken op de afdeling neonatologie in Brugge. Nu het met haar dochter goed gaat, keert de Stasegemse minister met hernieuwde motivatie terug naar Brussel.
Cécile is intussen ruim vier maanden oud en stelt het goed. Al was dat na de geboorte allerminst vanzelfsprekend, want de dochter van Melissa Depraetere en haar man Kenneth werd negen weken te vroeg geboren. Het meisje woog toen amper 1,15 kilogram.
"Voor ons was dat echt spannend. We wisten niet dat we hier vandaag met een gezonde baby zouden zitten. Er zijn momenten van echte paniek geweest. Door een zwangerschapsvergiftiging kreeg ik al op 26 weken te horen dat ik vanaf dan elk moment kon bevallen", vertelt Depraetere.
De afgelopen maanden kreeg Depraetere ook af te rekenen met harde reacties op sociale media naar aanleiding van haar vervroegde zwangerschapsverlof. "Dat raakt je toch wel, zeker omdat er mensen bij waren die je een slechte bevalling of zelfs een miskraam toewensen."
Discussie over leerlingenvervoer
Tijdens die periode verdween de politiek volledig naar de achtergrond. Intussen is de motivatie om opnieuw aan de slag te gaan teruggekeerd. "Het moment waarop ik opnieuw graag aan tafel wilde zitten, was tijdens de discussie over het leerlingenvervoer. Kinderen die twee of drie uur op een bus zitten, dat is gewoon slecht geregeld. Dat is iets waar eigenlijk geen discussie over zou mogen zijn."
De minister van onder meer Klimaat kijkt uit naar haar terugkeer, al blijft de combinatie met het jonge moederschap een nieuwe uitdaging. Haar echtgenoot Kenneth zal daarom een groter deel van de dagelijkse zorg voor Cécile opnemen. "Als ik heel eerlijk ben dan is dat echt wel de grootste liefde, maar goed, de liefde voor mijn vrouw evenaart dat ook wel, maar Cécile is wel nummer één", klinkt het bij Kenneth.