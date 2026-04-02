Cécile is intussen ruim vier maanden oud en stelt het goed. Al was dat na de geboorte allerminst vanzelfsprekend, want de dochter van Melissa Depraetere en haar man Kenneth werd negen weken te vroeg geboren. Het meisje woog toen amper 1,15 kilogram.

"Voor ons was dat echt spannend. We wisten niet dat we hier vandaag met een gezonde baby zouden zitten. Er zijn momenten van echte paniek geweest. Door een zwangerschapsvergiftiging kreeg ik al op 26 weken te horen dat ik vanaf dan elk moment kon bevallen", vertelt Depraetere.