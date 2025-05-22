“Maar één mening die telt: die van dokters”, reageert Depraetere op haatreacties
"Liefst had ik tot het allerlaatste moment kunnen blijven werken. Maar als die optie er niet is, dan is er geen twijfel: dan gaat de baby voor", zo reageert Vlaams minister Melissa Depraetere (Vooruit) op de commentaren die ze kreeg op haar vervroegde zwangerschapsverlof. Sinds de Vooruit-minister woensdag aankondigde dat ze op doktersadvies vervroegd moest stoppen met werken, kreeg ze op sociale media een hoop bagger en haatreacties over zich heen. "Vele meningen zijn gepasseerd maar er is er maar eentje die telt: die van dokters", reageert Depraetere.
Minister Depraetere moet op doktersadvies vervroegd met zwangerschapsverlof omdat het risico op vroeggeboorte anders te groot is. Na die aankondiging volgden op sociale media niet alleen steunbetuigingen, maar ook ronduit negatieve reacties en haatreacties. Zowel haar echtgenote Kenneth Vermeulen als partijvoorzitter Conner Rousseau hebben het online al opgenomen voor Depraetere. Zo sprak Rousseau bijvoorbeeld van "zielige losers". Ook Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) veroordeelde de bagger en sprak van "boosaardige griezels".
Zo reageert Melissa Depraetere op Instagram:
Nu reageert Depraetere voor het eerst zelf. In een reeks berichten op Instagram dankt ze eerst iedereen die haar berichtjes heeft gestuurd en legt ze uit dat enkel de mening van de dokters doorslaggevend is. "Als dokters zeggen dat het nodig is om onmiddellijk te stoppen met werken om een gezonde baby te kunnen krijgen, welke (toekomstige) mama zou daar niet naar luisteren?"
"Voor zoveel mama's is het sowieso niet evident", aldus Depraetere. "Nog voor je zwanger bent voel je je al schuldig, want zorg je niet voor extra last voor collega's? Tijdens de zwangerschap negeer je zo vaak de vermoeidheid, misselijkheid en kwaaltjes want je wil gewoon zo lang mogelijk kunnen 'doen wat moet'. En zodra je moet stoppen zie je de lange to-do-lijst die er nog ligt", legt de Vooruit-minister uit.
'Laat je niet raken door bagger'
Depraetere zegt dat ze liefst tot het laatste moment was blijven werken. "Maar als die optie er niet is, dan is er geen twijfel: dan gaat de baby voor". Ze legt ook uit dat haar werk "niet stil valt", dat haar kabinet blijft draaien, dat er een vervanger komt en dat ze niet "onvervangbaar" is.
Over de bagger op sociale media zegt Depraetere tot slot nog: "Aan alle jonge meisjes en vrouwen die mij de voorbije dagen stuurden: laat meningen van anderen je niet tegenhouden om te doen wat je zelf wil, zéker niet als het over kinderen gaat. Laat je niet raken door bagger, dat probeer ik ook niet toe te laten. Vrouwen mogen én een carrière én kinderen hebben, daar heeft werkelijk niemand wat over te zeggen."