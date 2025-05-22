Nu reageert Depraetere voor het eerst zelf. In een reeks berichten op Instagram dankt ze eerst iedereen die haar berichtjes heeft gestuurd en legt ze uit dat enkel de mening van de dokters doorslaggevend is. "Als dokters zeggen dat het nodig is om onmiddellijk te stoppen met werken om een gezonde baby te kunnen krijgen, welke (toekomstige) mama zou daar niet naar luisteren?"

"Voor zoveel mama's is het sowieso niet evident", aldus Depraetere. "Nog voor je zwanger bent voel je je al schuldig, want zorg je niet voor extra last voor collega's? Tijdens de zwangerschap negeer je zo vaak de vermoeidheid, misselijkheid en kwaaltjes want je wil gewoon zo lang mogelijk kunnen 'doen wat moet'. En zodra je moet stoppen zie je de lange to-do-lijst die er nog ligt", legt de Vooruit-minister uit.