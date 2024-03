"Ik had geen klachten, ik functioneerde normaal. Maar mijn vrouw heeft me aangeraden om toch die test te doen. Die raad heb ik opgevolgd en dat is de redding geweest van mijn leven", zegt Luc Decoutere die genas van darmkanker.

Maart is internationale maand tegen darmkanker. Op de Burg in Brugge informeert een levensgrote opblaas-dikke darm over de ziekte met levensgrote poliepen. Een gratis stoelgangtest voor iedereen vanaf 50 jaar helpt darmkanker vroeg opsporen.

Luc: "Die test toonde aan dat ik verder onderzoek moest ondergaan: een coloscopie en de diagnose was darmkanker zonder uitzaaiingen. Had ik uitzaaiingen gehad, had ik de test niet op tijd gedaan. Dan was het verloop van de ziekte helemaal anders met uitzaaiingen want die tumor stond op barsten."

Luc onderging een operatie en chemokuur, na vijf jaar opvolging werd hij genezen verklaard.