De expo toont hoe de instelling werkt en enkele jongeren tonen er ook hun talenten in de vorm van kunstwerken of muziek. Het past in het thema 'opgroeien zonder zorgen' van De Warmste Week.

Sarah Van Ghelder, Campusdirecteur De Zande: "Ik denk dat het leven achter de muren voor heel veel mensen tot de verbeelding spreekt. Eén deel is een fototentoonstelling waarin we in zestien beelden het traject weergeven dat jongeren doorlopen die in de instelling verblijven. Vanaf het moment dat ze op de jeugdrechtbank verschijnen tot het moment dat ze bij ons vertrekken."