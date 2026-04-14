Niels Heselmans, Agentschap Justitie en Handhaving: “Een deel van onze werking zal afgebouwd worden, dan gaat het over jongeren die hier niet omwille van een jeugddelict verblijven, het zal nu enkel de focus zijn op die jongeren. Er zullen ook minder meisjes worden opgevangen en er komt ook een nieuwe werking: High Care, High Risk. En dat is vooral bedoeld voor jongeren die een delict gepleegd hebben, maar die daarnaast ook worstelen of kampen met een grote zorgnood en hoge veiligheidsnoden.”

Sneller juiste begeleiding

Zij krijgen vanaf september een meer individuele aanpak die voor meer rust en stabiliteit moet zorgen. Een goeie zaak volgens Rik. Hij is campusverantwoordelijke in Wingene. Rik, campusverantwoordelijke: “Nu zitten de jongeren met negen in een leefgroep waarin ook jongeren met psychische problemen zitten, soms ook met agressie-uitvallen Dus als er iets gebeurt, dan moeten alle andere jongeren naar hun kamer. Dan ligt de werking even stil, en dat kan even duren. We proberen dat zo kort mogelijk te houden. Maar als die jongeren in een specifieke leefgroep gaan zitten waar ze hun eigen kamer hebben, gaan ze minder in conflict komen met anderen en kunnen problemen ook rapper opgelost worden. Dat moet een verschil maken voor de jongeren, maar ook voor de collega’s om het haalbaarder te houden.”

Nut bewezen

En de aanpak heeft z’n nut al bewezen, vertelt Vicky. Zij is al jaren leerkracht bij De Zande. Vicky, leerkracht: “Eén van de jongeren had volledig dat profiel. Die werkte niet op de leefgroep, was al van campus naar campus gegaan. Overal agressie, en die is toen bij ons terechtgekomen, binnen de leefgroep in een heel individueel regime. Die heeft wel een lange plaatsing gehad bij ons van meer dan 2 jaar. Maar uiteindelijk is hij in het volwassenenonderwijs voltijds naar school gegaan en is hij op een goede manier kunnen uitstromen. Dus een jongere die één op één les kreeg omdat hij niet in groep kon functioneren, altijd heel agressief was en heel moeilijk met gezag kon omgaan, is wel kunnen uitstromen met een getuigschrift op zak.”

Op een speciale jobdag eind deze maand gaat De Zande op zoek naar dertig medewerkers voor de nieuwe leefgroep.