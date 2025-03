De drie campussen van De Zande - Beernem, Ruiselede en Wingene - blijven geconfronteerd worden met geweldsincidenten. In Ruiselede werden vorig jaar 104 gevallen van agressie opgetekend, in Beernem 120 en in Wingene 39. Vooral fysieke agressie tussen jongeren stijgt: van 60 gevallen in 2022 naar 80 in 2024.